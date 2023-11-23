Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польские забастовщики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польские забастовщики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе

Граница с Польшей. Фото: Twitter.com/straz_graniczn

Предварительно блокировка продлится несколько дней.

Утром 22 ноября польские забастовщики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной. Четвертым КПП стал "Медика", смежный с украинским "Шегини".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении.

Украинские пограничники предупреждают о возможном усложнении движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Блокировка движения грузового транспорта может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается, отмечают в ГНСУ.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей.   Движению грузового транспорта начали препятствовать в трех пунктах пропуска: "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". В частности, забастовщики требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков.

Накануне, 22 ноября, стало известно, что поляки расширяют блокаду на границе с Украиной – еще и пункт пропуска "Медика-Шегини". КПП перевозчики будут блокировать вместе с польскими фермерами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
226
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация