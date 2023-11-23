Утром 22 ноября польские забастовщики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной. Четвертым КПП стал "Медика", смежный с украинским "Шегини".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении.

Украинские пограничники предупреждают о возможном усложнении движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Блокировка движения грузового транспорта может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается, отмечают в ГНСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Польские перевозчики, блокирующие границу, наглеют! Украинцам приходится уже выживать на грани

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Движению грузового транспорта начали препятствовать в трех пунктах пропуска: "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". В частности, забастовщики требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков.

Накануне, 22 ноября, стало известно, что поляки расширяют блокаду на границе с Украиной – еще и пункт пропуска "Медика-Шегини". КПП перевозчики будут блокировать вместе с польскими фермерами.

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