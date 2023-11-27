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Польские забастовщики планируют усилить блокаду границы Украины — ГПСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польские забастовщики планируют усилить блокаду границы Украины — ГПСУ

Блокада границы с Польшей / Фото: ТСН.ua

Украинские пограничники получили от польских коллег информацию о намерении забастовщиков усилить блокаду.

Польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения по направлению пунктов пропуска "Медика-Шегини".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ГНСУ, украинские пограничники получили от польских коллег, что общественная акция по блокированию движения грузовиков возле польского пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини", от 27 ноября может проходить круглосуточно.

Напомним, во время забастовки на границе с Польшей фиксируют случаи блокирования гуманитарной помощи.

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Дата публикации
Просмотры
270
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