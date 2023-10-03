Польский концерн будет заниматься модернизацией танков для Украины — СМИ

В Польше заявили, что планируют, кроме ремонта, заниматься еще и модернизацией танков, которые ранее отправили Украине.

Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует заниматься модернизацией и ремонтом танков PT-91 и Т-72, которые ранее были переданы Украине.

Об этом сообщает PAP.

После состоявшегося в апреле визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa совместно с украинской компанией "Укроборонпром" создали технологический центр для ремонта танков Т-64 в Гливице.

Первые танки "Leopard", специально отремонтированные на механическом заводе "Бумар-Лабенды" (пол. "Bumar-Labedy"), были переданы украинской стороне. Работа над другими машинами продолжается.

Ремонт производится уже более года через компанию специального назначения "PGZ Service Orel".

"В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по договоренности с украинской стороной", — говорится в сообщении Польской группы по вооружениям в социальных сетях.

Также ожидается, что завод в Гливице будет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине от Польши. Также завод планирует заниматься обслуживанием танков Leopard 2A4, стран Запада передают Украине.

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи воюющим солдатам", — подчеркнули в PGZ.

Напомним, что 2 октября стало известно, что Украина получила от Польши первые отремонтированные на заводе Бумар-Лабенды танки Leopard.

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