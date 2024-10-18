Польский врач Петр Ковальский вместе со страховой компанией "Oral Dent de" помогли бесплатно вылечить зубы более 5000 украинцев по всей Европе

Здоровая и красивая улыбка требует не только регулярных стоматологических осмотров, но и лечения, протезирования и имплантации. Но самое главное, чтобы все эти манипуляции были качественными и безопасными.

Стоматология является наиболее развитым направлением медицины в Германии. Услуги предоставляются в соответствии с лучшими стандартами качества, с высоким уровнем сервиса и максимальным вниманием к каждому пациенту.

Учитывая, что с февраля 2022 года многие украинцы находятся в Германии, потребность в стоматологических услугах только растет, однако получить страховку и разобраться в ее вариантах сложно даже для самих немцев, не говоря уже об иностранцах! И лучшим решением этой ситуации становится сотрудничество с консалтинговой компанией "Oral Dent de".

Компания предоставляет экспертов, которые знают родной язык клиентов и помогут найти правильный тариф. Всё это – бесплатно, ведь мы уверены, что доступ к стоматологической помощи очень важен.

Консалтинговая компания помогает пациентам, которые имеют проблемы в различных направлениях стоматологии, найти вариант страховки, который покроет затраты на лечение зубов любой сложности.

Современные методы лечения

Современное оборудование, методы лечения и диагностики – гарантия долговременного и надежного результата, и воспользоваться ими можно даже без немецкого гражданства – главное правильно подобрать медицинскую страховку, с чем и помогает консалтинговая компания.

Страховка может покрывать самые разные расходы: • Терапия – лечение кариеса и зубных каналов, реминерализация, отбеливание и профессиональная чистка.

• Ортодонтия – коррекция прикуса с помощью брекет-систем, элайнеров и их обслуживание.

• Протезирование – импланты, мосты, коронки любой сложности по индивидуальным параметрам.

Также в Германии предлагается безинъекционное обезболивание, а лазерная диагностика позволяет выявить мельчайшие кариозные пятна, что позволяет начать лечение на ранних стадиях.

Как быть украинцам с языковым барьером в чужой стране?

Специалисты консалтинговой компании помогут подобрать врачей, которые говорят на доступном для клиента языке, что значительно облегчит коммуникацию между стоматологом и пациентом.

Опыт врача

Доктор Петр Ковальский работает с украинцами в Германии уже 15 лет, оказывая помощь пациентам разного возраста – семьям с детьми, людям, которым требуется срочное лечение зубов, а также помогает пожилым людям с протезированием при утрате зубов. За 15 лет он получил более 50 международных наград и активно взаимодействует с благотворительными организациями вместе с компанией "Oral Dent de".

Находясь в Германии, вы и ваша семья можете получить качественные стоматологические услуги в максимально комфортных условиях, полностью бесплатно или с незначительной доплатой. Петр Ковальский и компания "Oral Dent de" создали различные программы для украинцев, которые покроют до 80% затрат, так что поддерживайте здоровье зубов с максимальной выгодой!

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