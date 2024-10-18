Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польский врач Петр Ковальский вместе со страховой компанией "Oral Dent de" помогли бесплатно вылечить зубы более 5000 украинцев по всей Европе Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
14
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Польский врач Петр Ковальский вместе со страховой компанией "Oral Dent de" помогли бесплатно вылечить зубы более 5000 украинцев по всей Европе

Здоровая и красивая улыбка требует не только регулярных стоматологических осмотров, но и лечения, протезирования и имплантации. Но самое главное, чтобы все эти манипуляции были качественными и безопасными.

Стоматология является наиболее развитым направлением медицины в Германии. Услуги предоставляются в соответствии с лучшими стандартами качества, с высоким уровнем сервиса и максимальным вниманием к каждому пациенту.

Учитывая, что с февраля 2022 года многие украинцы находятся в Германии, потребность в стоматологических услугах только растет, однако получить страховку и разобраться в ее вариантах сложно даже для самих немцев, не говоря уже об иностранцах! И лучшим решением этой ситуации становится сотрудничество с консалтинговой компанией "Oral Dent de".

Компания предоставляет экспертов, которые знают родной язык клиентов и помогут найти правильный тариф. Всё это – бесплатно, ведь мы уверены, что доступ к стоматологической помощи очень важен.

Консалтинговая компания помогает пациентам, которые имеют проблемы в различных направлениях стоматологии, найти вариант страховки, который покроет затраты на лечение зубов любой сложности.

Современные методы лечения

Современное оборудование, методы лечения и диагностики – гарантия долговременного и надежного результата, и воспользоваться ими можно даже без немецкого гражданства – главное правильно подобрать медицинскую страховку, с чем и помогает консалтинговая компания.

Страховка может покрывать самые разные расходы: • Терапия – лечение кариеса и зубных каналов, реминерализация, отбеливание и профессиональная чистка.

• Ортодонтия – коррекция прикуса с помощью брекет-систем, элайнеров и их обслуживание.

• Протезирование – импланты, мосты, коронки любой сложности по индивидуальным параметрам.

Также в Германии предлагается безинъекционное обезболивание, а лазерная диагностика позволяет выявить мельчайшие кариозные пятна, что позволяет начать лечение на ранних стадиях.

Как быть украинцам с языковым барьером в чужой стране?

Специалисты консалтинговой компании помогут подобрать врачей, которые говорят на доступном для клиента языке, что значительно облегчит коммуникацию между стоматологом и пациентом.

Опыт врача

Доктор Петр Ковальский работает с украинцами в Германии уже 15 лет, оказывая помощь пациентам разного возраста – семьям с детьми, людям, которым требуется срочное лечение зубов, а также помогает пожилым людям с протезированием при утрате зубов. За 15 лет он получил более 50 международных наград и активно взаимодействует с благотворительными организациями вместе с компанией "Oral Dent de".

Находясь в Германии, вы и ваша семья можете получить качественные стоматологические услуги в максимально комфортных условиях, полностью бесплатно или с незначительной доплатой. Петр Ковальский и компания "Oral Dent de" создали различные программы для украинцев, которые покроют до 80% затрат, так что поддерживайте здоровье зубов с максимальной выгодой!

Перейти на сайт компании: https://oral-dent.de/?l=ua

Следующая публикация