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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Польский завод стал мишенью российских "Шахедов": Сикорский сообщил подробности

Польский завод в Украине стал мишенью российских атак в эту ночь.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. / © York Press

Польский завод Barlinek Group в Виннице стал мишенью атак российских беспилотников в эту ночь. На предприятии пострадали три человека, двое с которым имеют серьезные ожоги.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Сети Х.

"Российские беспилотники ударили по заводу группы компаний Barlinek в Виннице. Директор завода только что сказал мне, что это было сделано намеренно, по трем направлениям", - заявил глава польского МИД.

По его словам, на месте происшествия работают украинские службы, а также польское консульство.

"Преступная война Путина приближается к нашим границам", - добавил Сикорский.

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Напомним, в Винницкой области почти три часа длилась тревога – с 01:27 до 04:14. Посреди ночи в Виннице раздались взрывы. Стало известно, что дроны РФ атакуют город.

Местные власти утром проинформировали, что РФ массированно ударила по Виннице. В городе произошли попадания в объекты гражданской инфраструктуры. В общей сложности область этой ночью атаковало 28 БпЛА, из них ориентировочно 18 целей было уничтожено.

В ОВА говорят, что это была одна из трудных ночей для Винницкой области. Зафиксированы несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры и повреждены жилые дома. Пока известно о восьми пострадавших.

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