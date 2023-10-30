Польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года: что произошло

Все выезды из Украины на польской границе могут быть перекрыты до конца текущего года. Причиной забастовки польских перевозчиков. Акция планируется на 2 месяца.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины.

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Согласно информации, 3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на границе с Украиной. Там отмечают, что если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

"Однако все границы они перекрыть не смогут, будут делать определенные дежурства между границами. В этой связи возможно еще больше задержек авто и более сложная их постановка", — говорится в сообщении транспортной ассоциации.

Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска "Корчева" на 10 утра 3 ноября.

Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Путь".

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали движение на самом большом пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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