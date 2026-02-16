- Дата публикации
Полтава идет под воду: затопило улицы и дома
В городе фиксируют подтопление из-за непрерывных осадков и мерзлого грунта, который не поглощает воду. Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме.
В Полтаве фиксируют подтопление из-за непрерывных осадков. Дождь в сочетании с талым снегом создал излишек воды, которая не поглощается, что приводит к подтоплению дворов и улиц.
Об этом сообщили в Полтавском горсовете.
В местах, где есть ливневая канализация, воду преимущественно отвели. Во дворах и на улицах в низинах, где нет ливневой канализации, воду откачивают подразделения ГСЧС. По состоянию на утро зафиксировали 10 обращений по поводу подтопления частных домов.
Где еще фиксируют затопления
Резкое потепление, затяжные дожди и массовое таяние снега повлекли за собой масштабные подтопления в нескольких регионах Украины.
По данным ГСЧС, в понедельник, 16 февраля 2026 года, ситуация остается сложной: вода затапливает улицы городов и блокирует транспортное сообщение. Больше всего пострадали Донетчина, Луганщина, Харьковщина и Николаевщина.
В Краматорске ситуация приобрела критический характер из-за выхода из берегов реки Беленькой. Во временно оккупированном Луганске оттепель превратила улицы в реки. Уровень затопления достигает нескольких десятков сантиметров.
Непогода дошла и до юга. В Николаевской области подтоплено 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. В ликвидации задействовано 25 спасателей, 14 единиц техники и 9 мотопомп.
Что с погодой до конца недели
В Украине, по прогнозу синоптиков, до конца недели ожидаются значительные колебания температуры. Синоптики предупредили про похолодание до -20, а также про сильные осадки.
Сильный ночной мороз начнет спадать с середины недели. В субботу и воскресенье кое-где ожидается дневная и ночная плюсовая температура.