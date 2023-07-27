Полтава избавилась от памятников Ватутину и Пушкину: процесс сняли на фото и видео

В Полтаве утром 27 июля коммунальщики демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов сообщил в Сети, опубликовав фото и видео.

На кадрах демонтажа полтавских памятников Пушкину и Ватутину зафиксировано, как коммунальщики с помощью спецтехники убирают монументы с улиц, осторожно грузят их на автомобильную технику и фиксируют тросами.

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Так, около шести часов первым демонтировали памятник Ватутину, а через час начался демонтаж памятника Пушкину.

Отметим, что решение о демонтаже памятников было принято исполкомом Полтавского горсовета 24 июля. В городе также планируют демонтировать памятник советскому военному Алексею Зыгину.

Ранее заместитель мэра Полтавы Валерий Пархоменко информировал, что памятник Ватутину могут передать в музей "Парк советского периода" на Сумщине, а памятник Пушкину — в Полтавский краеведческий музей.

Демонтаж в Полтаве памятников Ватутину и Пушкину/Фото: Телеграмм-канал священника ПЦУ Александра Дедюхина

Демонтаж в Полтаве памятников Ватутину и Пушкину/Фото: Телеграмм-канал священника ПЦУ Александра Дедюхина

Демонтаж в Полтаве памятников Ватутину и Пушкину/Фото: Телеграмм-канал священника ПЦУ Александра Дедюхина

Демонтаж памятников Пушкину и Ватутину в Полтаве/Фото: секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов

Полтава – без Пушкина и Ватутина: в городе демонтировали российские памятники

Напомним, в конце июня в киевском парке Славы на Печерске неизвестные облили красной краской бюст советским партизанам Сидору Ковпаку и Алексею Федорову.

В то же время на Львовщине недавно разразился скандал с демонтажем советских памятников: в нескольких населенных пунктах их "спрятали" и требовали не сносить.

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