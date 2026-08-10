Полтавщина: россияне уничтожили за ночь все АЗС в одной из громад

Уничтожена АЗС / © Getty Images

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Ночью, 10 августа, российские беспилотники атаковали автозаправочные станции на территории Опишнянской громады Полтавской области. В результате обстрела АЗС получили значительные разрушения и, по предварительной оценке, не подлежат восстановлению.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Опишнянской территориальной громады Николай Резник.

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По его данным, в результате атаки все заправки в громаде были разрушены. Повреждения также получили четыре частных домовладения, расположенные поблизости.

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«Сначала россияне вынесли АЗС в Харьковской области, сейчас дошли до Полтавской области. Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок», — отметил Николай Резник.

Напомним, 9 августа Россия атаковала несколько объектов в Полтавском районе, среди которых АЗС. После попадания вспыхнули пожары.

По данным аналитиков, с начала апреля в Украине зафиксировали по меньшей мере 246 атак на автозаправочные станции.

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