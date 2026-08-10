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- Украина
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Полтавщина: россияне уничтожили за ночь все АЗС в одной из громад
В Опишнянской громаде заправки полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
Ночью, 10 августа, российские беспилотники атаковали автозаправочные станции на территории Опишнянской громады Полтавской области. В результате обстрела АЗС получили значительные разрушения и, по предварительной оценке, не подлежат восстановлению.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Опишнянской территориальной громады Николай Резник.
По его данным, в результате атаки все заправки в громаде были разрушены. Повреждения также получили четыре частных домовладения, расположенные поблизости.
«Сначала россияне вынесли АЗС в Харьковской области, сейчас дошли до Полтавской области. Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок», — отметил Николай Резник.
Напомним, 9 августа Россия атаковала несколько объектов в Полтавском районе, среди которых АЗС. После попадания вспыхнули пожары.
По данным аналитиков, с начала апреля в Украине зафиксировали по меньшей мере 246 атак на автозаправочные станции.