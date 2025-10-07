Полтавщину атаковали вражеские дроны: детали и фото последствий

Пожар на Полтавщине вследствие попадания вражеского дрона / © ГУ ДСНС Полтавської області

Реклама

В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавскую область дронами.

Об этом сообщила ГСЧС Полтавщины в Telegram и обнародовала фото последствий.

Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.

Реклама

К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд «Укрзалізниці».

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Полтавщина: в ночь на 7 октября россия атаковала область дронами / © ГУ ДСНС Полтавської області

Напомним, в ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы заявляли, что на город направляются вражеские ударные БПЛА с севера и юга. Глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.