Украина

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Полтавщину атаковали вражеские дроны: детали и фото последствий

Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пожар на Полтавщине вследствие попадания вражеского дрона

Пожар на Полтавщине вследствие попадания вражеского дрона / © ГУ ДСНС Полтавської області

В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавскую область дронами.

Об этом сообщила ГСЧС Полтавщины в Telegram и обнародовала фото последствий.

Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.

К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд «Укрзалізниці».

Напомним, в ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы заявляли, что на город направляются вражеские ударные БПЛА с севера и юга. Глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.

