Полтавщину атаковали вражеские дроны: детали и фото последствий
Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.
В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавскую область дронами.
Об этом сообщила ГСЧС Полтавщины в Telegram и обнародовала фото последствий.
Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.
К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд «Укрзалізниці».
Напомним, в ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы заявляли, что на город направляются вражеские ударные БПЛА с севера и юга. Глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.