"Полтавский поджигатель" вернулся: что он устроил на этот раз

Полиция / © Shutterstock

В Полтаве снова вспомнили о печально известном «огненном» преступнике, годами держащем в страхе жителей многоэтажек. В полицию поступил тревожный звонок с угрозами начать новую серию поджогов.

Об этом сообщили в Полтавском районном управлении полиции, пишет «Полтавщина».

8 января на линию стражей порядка поступил анонимный звонок. Неизвестный заявил о намерениях поджигать квартиры местных жителей. Полицейские сработали оперативно и быстро установили личность «телефонного террориста».

Им оказался 49-летний местный житель, хорошо знакомый правоохранительной системе. По данным источников, речь идет о Виталие Чепурко, который получил в народе прозвище «Полтавский поджигатель».

«По факту инцидента полицейские составили административные материалы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Материалы направили в суд», — отметили в полиции.

Правоохранители подчеркивают: речь идет исключительно о словесных угрозах, физических поджогов зафиксировано не было.

Криминальная биография «знаменитости»

Фигурант имеет впечатляющий послужной список — 14 судимостей. Большинство из них касаются краж, но «славу» он снискал именно из-за маниакальной страсти к огню.

В 2007 году Полтава вздрогнула от серии преступлений. За два месяца было повреждено 28 подъездов. Злоумышленник поджигал входную дверь квартир, подвергая опасности жизни людей.

Впоследствии его мишенью становились не только квартиры, но и транспортные средства. В последний раз суд вынес ему приговор в 2018 году — 3,5 года лишения свободы за поджог автомобилей Nissan и «Таврия».

Точку в нынешнем инциденте с телефонными угрозами должен поставить суд, который даст правовую оценку действиям рецидивиста.

