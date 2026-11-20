12-летняя Валерия снова с отцом / © Дмитрий Лубинец facebook

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Впервые в условиях военного положения Украине удалось добиться возвращения из-за границы ребенка, оставшегося без родительской опеки. Итальянский суд принял решение немедленно воссоединить 12-летнюю украинку Валерию с отцом и разрешить ей вернуться домой. Для этого Офису уполномоченного Верховной Рады по правам человека пришлось в течение полугода работать с итальянскими властями и дипломатами.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, без вмешательства украинской стороны девочка могла остаться в Италии и лишиться возможности вернуться к отцу. В течение шести месяцев Офис омбудсмена направлял запросы в итальянские компетентные органы, координировал работу с консульскими службами и партнерами, собирал необходимые документы.

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Отдельной проблемой стало то, что отец девочки не мог самостоятельно выехать из Украины из-за военного положения. В то же время его личное присутствие на судебном заседании в Италии имело решающее значение для принятия решения о возвращении ребенка.

В сопровождении представительницы Офиса омбудсмена мужчина по имени Назар смог приехать в Рим. После двухчасового заседания коллегия из четырёх судей суда по делам несовершеннолетних приняла решение о немедленном воссоединении семьи и возвращении Валерии в Украину.

Лубинец подчеркнул, что это первый подобный случай в практике итальянского суда в условиях военного положения. Он назвал это решение прецедентом, поскольку другие государства обычно не возвращают Украине детей, оказавшихся за рубежом без родительской опеки.

Сбежала от бабушки, потому что хотела к отцу

История Валерии получила широкую огласку в июне этого года, когда в Италии пропала 12-летняя украинка. После того как девочку нашли, выяснилось, что она сбежала от бабушки, с которой проживала в течение последнего года. Причиной послужило желание вернуться в Украину к отцу.

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Впоследствии суд передал временную опеку над девочкой семье мэра итальянского города Чеккано Андреа Кверки. Там Валерии обеспечили безопасные условия и заботу. Однако девочка продолжала ежедневно часами общаться с отцом по телефону и ждала возможности вернуться домой.

По словам Лубинца, во время судебного заседания присутствие отца и представителя Офиса омбудсмена стало важным фактором при принятии решения. Когда Валерия увидела отца после полутора лет разлуки, она бросилась ему в объятия.

В возвращении семьи также помогли украинские дипломаты, в частности советник по консульским вопросам Максим Риг и представитель Уполномоченного в Италии Олесь Городецкий. Отдельную благодарность Лубинец выразил организации Save the Children in Ukraine за поддержку семьи.

Сейчас Валерия и её отец уже воссоединились. Впереди у семьи — путь в Украину и процесс реинтеграции девочки после длительной разлуки с отцом и родным домом.

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Напомним, отца двоих малолетних детей, который после смерти их матери остался единственным человеком, способным полноценно о них заботиться, в мае мобилизовали в ВСУ. Лишь после вмешательства Офиса омбудсмена мужчину уволили с военной службы по семейным обстоятельствам.

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