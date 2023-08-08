Получает ли Россия оружие от КНДР: Данилов ответил, что об этом известно Украине

По словам Алексея Данилова, сегодня Украина может с уверенностью утверждать, что Россия получает иранское оружие. Относительно КНДР такой уверенности нет.

У Украины пока нет свидетельств, что Северная Корея передает России свое оружие. Но за ситуацией внимательно следят.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, если Россия обращается за помощью в КНДР, это означает, что у нее "не все так хорошо" с вооружением.

"Мы понимаем, что там происходит. Будет ли Корея помогать или нет, давайте посмотрим. На сегодняшний день мы не можем сказать, что такое уже происходит, но мы держим руку на контроле, понимаем имеющиеся процессы, переговоры, которые есть", — сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас Украина может только уверенно утверждать о поставках России иранского оружия, которое используется для убийства мирного населения.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия хочет расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее артиллерийские снаряды для войны против Украины. О соответствующих переговорах узнала американская разведка.

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