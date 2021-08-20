Получал деньги и исчезал: в Одессе аферист продавал технику, которой не существовало

Получал деньги и исчезал: в Одессе аферист продавал технику, которой не существовало

Злоумышленник был нелегко разоблачить, говорят в полиции.

В Одессе 38-летний мужчина создал копию сайта известной сети магазинов по продаже электронной техники, который отличался от настоящего всего одной буквой в названии. Аферист получил 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Мужчина предлагал широкий выбор товаров по низким ценам по предоплате, злоумышленник получал от покупателей деньги на банковские карточки и обрывал с ними связь.

Для максимальной конспирации одессит пользовался VPN-сервисом и общался с посетителями своего сайта исключительно с помощью размещенного на нем чата, что затрудняло выявление и установление личности злоумышленника.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты.

Установлено 13 граждан из разных городов Украины, пострадавших от мошенника. Общая сумма ущерба, нанесенного этим людям, составила 50 тысяч гривен. Полицейские устанавливают других пострадавших лиц, которых на самом деле больше.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что в Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

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