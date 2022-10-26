"Получал две зарплаты" – экс-генералу СБУ Наумову объявили еще одно подозрение

Чиновник устроился в СБУ, при этом он продолжал возглавлять одно из государственных предприятий.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему генералу Службы безопасности Украины Андрею Наумову, который в должности руководителя государственного предприятия на протяжении 2019-2021 годов мошенническими методами завладел более 3,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что в 2019 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ. Вместо того чтобы уволиться с государственного предприятия, мужчина сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.

Предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему.

Таким образом он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тыс. гривен в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн гривен.

Экс-генерал СБУ уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

ГБР уже сообщало Наумову о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением. Подозреваемый был объявлен в международный розыск. По данным следствия, он находится на территории Республики Сербия. ГБР направило документы на экстрадицию подозреваемого.

В 2018 году он занимал должность директора ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Установлено, что в этой должности он заключил с фиктивным предприятием заведомо экономически невыгодный договор. Это привело к тяжелым последствиям Государственному предприятию и было сделано в интересах третьих лиц.

Напомним, президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева подозревают в государственной измене и работе на Россию. Двигатели компании обнаружили в сбитых российских вертолетах.

СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ, который перекинул в оккупированный россиянами Крым почти 300 единиц бронетехники.

В понедельник, 24 октября, сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении чиновника Счетной палаты о незаконном получении компенсации за жилье.

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