Получала льготы: детективы разоблачили компанию, незаконно продававшую шлемы и бронежилеты

Компания действовала по поддельным сертификатам. И завезла товар на 100 млн гривен.

Компания завозила военную амуницию в Украину вроде бы для нужд ВСУ. На самом же деле шлемы и бронежилеты продавали через сеть розничных магазинов. Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили преступную схему и провели обыски в офисных и складских помещениях и торговых точках общества.

Об этом сообщили в БЭБ.

Детективы изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн. гривен. Также изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.

"Компания, чтобы получать льготы на ввоз в страну товаров военного назначения, использовала сертификаты с ложной информацией о конечном получателе", — сообщили детективы.

Это означает, что по документам амуниция предназначалась для ВСУ, но поставлялась в сеть спецмагазинов в нескольких регионах Украины. Так было завезено несколько партий товара стоимостью более 100 млн гривен.

Они также установили, что компания и налоги не платила: в общей сложности на 30 млн гривен

В настоящее время незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы. Досудебное расследование продолжается.