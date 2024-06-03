Получали "боевые" доплаты: на Одесчине военные строили усадьбу командующему теробороной — ГБР

ГБР разоблачило одного из командующих на привлечении бойцов к строительству его усадьбы.
В Одесской области работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему региональным управлением сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
Так, должностное лицо привлекло троих военнослужащих к строительству своей усадьбы еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы исполнение боевых задач на передовой.
Командующему было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
В августе 2023 года ГБР разоблачило два подобных случая на Львовщине и Одесчине.
Напомним, в Полтавской области суд арестовал документы ВВК из-за рекордного количества непригодных к службе.
Читайте также ведущие новости дня: