Получали "боевые" доплаты: на Одесчине военные строили усадьбу командующему теробороной — ГБР

ГБР разоблачило одного из командующих на привлечении бойцов к строительству его усадьбы.

В Одесской области работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему региональным управлением сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Так, должностное лицо привлекло троих военнослужащих к строительству своей усадьбы еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы исполнение боевых задач на передовой.

Командующему было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В августе 2023 года ГБР разоблачило два подобных случая на Львовщине и Одесчине.

Напомним, в Полтавской области суд арестовал документы ВВК из-за рекордного количества непригодных к службе.

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