Получали деньги за недетский контент: в Одессе под суд отправили разработчиков порносайта

Получали деньги за недетский контент: в Одессе под суд отправили разработчиков порносайта

"Контент" подозреваемые закупали у других представителей незаконного бизнеса.

В Одессе под суд отправили троих разработчиков порносайта. Организаторам удалось монетизировать "ресурс", благодаря чему они систематически получали деньги за рекламы.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Как стало известно, еще в феврале 2020 года сообщники создали сайт, на который загрузили порнографиечакий контент. В Сети они также нашли клиентов, которые покупали у них рекламу. Каждый раз, когда пользователи находились на взрослом веб-ресурсе, они автоматически переходили на сайты, проплаченные заказчиками.

Собственно, благодаря этому они получали электронные деньги, которые впоследствии выводили в физическую валюту и распределяли между участниками банды.

“Контент” же подозреваемые закупали у других представителей незаконного бизнеса.

"В ходе досудебного расследования также установлены еще два члена организованной группы, которым сообщено о подозрении в незаконном распространении изображений, кино- и видеопродукции порнографического характера, в частности детской порнографии, через всемирную сеть Интернет. Из них один умер в ходе досудебного расследования, а еще один осужден приговором суда на основании соглашения о признании виновности", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

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