Получали "откаты" из-за границы: чиновники паспортной службы обогатились на 21 млн

СБУ задерживает одного из подозреваемых / © СБУ

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Чиновники государственного паспортного сервиса ГП «Документ» организовали преступную схему, которая позволила им в течение 2022-2023 годов обогатиться на более 21 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установлено следствием, к организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП «Документ», среди которых трое — представители руководящего звена.

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Во время пребывания на должностях после начала полномасштабной войны они организовали начисление «двойных» зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых отправили в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС.

По данным следствия, одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги.

Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде «откатов».

Во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карточки с доказательствами сделки.

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Фигурантам дела объявлено подозрение в растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УКУ).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, чиновники городского совета в Одессе разворовали почти половину бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов.