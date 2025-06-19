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- Украина
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Получали "откаты" из-за границы: чиновники паспортной службы обогатились на 21 млн
Командированные за границу сотрудники госпредприятия получали две зарплаты и делились с начальством.
Чиновники государственного паспортного сервиса ГП «Документ» организовали преступную схему, которая позволила им в течение 2022-2023 годов обогатиться на более 21 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как установлено следствием, к организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП «Документ», среди которых трое — представители руководящего звена.
Во время пребывания на должностях после начала полномасштабной войны они организовали начисление «двойных» зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых отправили в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС.
По данным следствия, одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги.
Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде «откатов».
Во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карточки с доказательствами сделки.
Фигурантам дела объявлено подозрение в растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УКУ).
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, чиновники городского совета в Одессе разворовали почти половину бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов.