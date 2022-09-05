Получат ли пенсии те военные, которых повторно мобилизовали: ответ Пенсионного фонда

После увольнения со службы военнослужащие получают военные пенсии. Что будет с этими выплатами при повторной мобилизации — читайте в материале ТСН.ua.

Если военнослужащий вышел на пенсию, а затем был мобилизован повторно, он все равно будет получать выплаты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Военную пенсию назначают и выплачивают после того, как военнослужащий уволит со службы. Однако выплата этих средств не прекращается, если его снова мобилизуют при следующих обстоятельствах:

призыв во время всеобщей мобилизации в особый период;

призыв резервистов в особый период;

контракт во время особого периода (до его истечения или дня увольнения).

После увольнения таких военнослужащих со службы, размер пенсии будет пересмотрен, учитывая доплаты за дополнительные выслуги лет, а также денежное довольствие по той должности, которую занимал военнослужащий во время повторного увольнения.

Данное право подкреплено ст. 2 Закона Украины от 09.04.19922262-ХІІ " О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц ".

Документы для пересчета и куда обращаться

Чтобы военная пенсия была перечислена, уполномоченный орган силового министерства или ведомства, откуда военнослужащий уволился со службы, должен предоставить: