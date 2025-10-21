Получат ли ВСУа 3 тысячи крылатых ракет "Фламинго": нардеп Костенко дал однозначный ответ

Крылатая ракета «Фламинго» / © Associated Press

Вооруженные силы Украины в ближайшей перспективе не смогут получить тысячи ракет FP-5 «Фламинго», поскольку с появлением этого оружия наладить его массовое производство было нереалистично, заявила народный депутат.

Об этом заявил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV, рассказывая о перспективах ракетной программы в Украине. В частности, он затронул тему массового производства украинских крылатых ракет и заявлений по этому поводу президента Владимира Зеленского.

«Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы произведем 3000 крылатых ракет, я тогда сомневался. И в принципе, я понимаю, что я прав, потому что уже имею большой опыт службы в армии и в спецслужбах, и когда уже занимаюсь оборонно-промышленным комплексом, что заявления делать легче, чем потом их выполнять», — сказал нардеп.

По словам нардепа, у Украины нет такого количества ракет «Фламинго», и в ближайшей перспективе не будет. И теперь ответственность за подобные заявления должны нести те, кто распространял информацию или не выполнил задание главы государства.

Чтобы мы понимали, что никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет. Да и по факту их и нет. Я думаю, что нужно вообще подсчитать, сколько их есть, сколько мы их сделали, к сожалению. Ну, здесь нужно теперь президенту задать вопрос, либо его неправильно проинформировали, когда он делал это заявление, либо не выполнили задание те, кому он его задавал. Но еще раз говорю, изначально это было нереалистично. Потому что просто сосчитать, сколько стоят 3000 крылатых ракет, если мы говорим о нормальных ракетах», — подчеркнул Костенко.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.