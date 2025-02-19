Получат ли выплаты родственники военных, добровольно сдавшихся в плен – ответ ТЦК

В Украине заработали новые нормы для получения выплат родным пропавших без вести бойцов или пленных.

Семьи военнослужащих, добровольно сдавшихся в российский плен, потеряют право на денежное довольствие.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает "Полтавская волна".

Кто может получить выплаты за пропавшего без вести

Теперь военнослужащие сами могут определять тех, кто будет получать их выплаты или указать, что заберут деньги самостоятельно. Для этого они должны написать личное распоряжение и указать, кто должен получать деньги.

50% денежного довольствия пропавшего военного равными частями распределяют между родными первой очереди. К первой очереди относятся:

родители,

жена или муж,

представитель несовершеннолетних детей.

При отсутствии личного распоряжения и перечисленных родственников первой категории, 20% суммы распределяют между совершеннолетними детьми и родными братьями и сестрами.

50 или 80% невыплаченных средств остаются в воинской части до тех пор, пока военный не вернется из плена. Если же окажется, что военный погиб или объявлен судом умершим, эти деньги войдут в наследство.

Если военный добровольно сдался в плен, то ему или его родным не выплатят деньги

На военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали не распространяется норма о выплатах, говорит Роман Истомин.

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