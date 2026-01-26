- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 2 мин
Получат не все: кому из военных выплатят дополнительные деньги в 2026 году
В Минобороны объяснили, при каких условиях военным окажут материальную помощь в 2026 году.
Министерство обороны Украины обнародовало детальные правила предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2026 году. Этот вид обеспечения одноразовый и выплачивается по определенным основаниям и при наличии соответствующего финансирования.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Основные условия и размер выплаты
Согласно разъяснению министерства, в 2026 году размер пособия равен месячному денежному обеспечению военного. При расчете суммы учитываются актуальные на день подписания приказа:
должностной оклад и оклад по воинскому званию;
надбавка за выслугу лет;
ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме одноразовых вознаграждений).
Выплата производится в соответствии с поручением министра обороны от 4 января 2026 года № 38/уд и зависит от объема имеющегося фонда денежного довольствия воинской части.
Кто имеет право на помощь в 2026 году
Помощь оказывается один раз в год военнослужащим, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Определены три ключевые категории получателей:
Защитники с инвалидностью, полученной в результате ранения, травмы или контузии при защите Родины.
Семьи военных, которые находятся в плену (если они не сдались добровольно), являются заложниками, интернированы или пропали без вести.
Военнослужащие в случае наступления определенных событий (в 2026-м или в декабре 2025 года, если право на помощь не было использовано ранее). К таким событиям относятся:
Семейные обстоятельства: смерть самого военного (выплата семье), смерть супруги/супруга, детей или родителей; рождение или усыновление ребенка.
Состояние здоровья: тяжелые заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты В или С); онкологические заболевания военного или его близких родственников (независимо от даты установления диагноза).
Продолжительное лечение: пребывание более 30 дней подряд на лечении или реабилитации из-за ранения, полученного при защите Украины.
Ранения: полученные военным при выполнении задач в период военного положения или ранения членов семьи, вызванные российской агрессией.
-
Механизм оформления выплаты
Для получения средств военнослужащий должен предоставить рапорт на имя командира части. В документе необходимо четко указать основание для помощи и добавить подтверждающие медицинские справки (выписки, постановления ВВК, медицинские карты по форме № 027/о и т.д.) или соответствующие свидетельства.
Решение о выплате принимается приказом командира в пределах утвержденной сметы части. Военнослужащие, до призыва работавшие в бюджетных учреждениях, также имеют право на эту помощь. Главное условие — они не должны были получать аналогичную материальную помощь на предыдущем месте работы в год, в котором были призваны в ряды ВСУ.
Напомним, финансовое обеспечение украинских защитников в 2026 году базируется на сочетании стабильных ежемесячных выплат и дополнительных вознаграждений за выполнение опасных задач. Министерство обороны разграничивает структуру доходов, чтобы каждый военнослужащий понимал принципы начисления средств.
Также мы писали, что военнослужащие после увольнения могут оформить пенсию по инвалидности.