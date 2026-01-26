Получат не все: кому из военных выплатят дополнительные деньги в 2026 году

Деньги / © ТСН

Реклама

Министерство обороны Украины обнародовало детальные правила предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2026 году. Этот вид обеспечения одноразовый и выплачивается по определенным основаниям и при наличии соответствующего финансирования.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Основные условия и размер выплаты

Согласно разъяснению министерства, в 2026 году размер пособия равен месячному денежному обеспечению военного. При расчете суммы учитываются актуальные на день подписания приказа:

Реклама

должностной оклад и оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме одноразовых вознаграждений).

Выплата производится в соответствии с поручением министра обороны от 4 января 2026 года № 38/уд и зависит от объема имеющегося фонда денежного довольствия воинской части.

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Помощь оказывается один раз в год военнослужащим, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Определены три ключевые категории получателей:

Защитники с инвалидностью, полученной в результате ранения, травмы или контузии при защите Родины. Семьи военных, которые находятся в плену (если они не сдались добровольно), являются заложниками, интернированы или пропали без вести. Военнослужащие в случае наступления определенных событий (в 2026-м или в декабре 2025 года, если право на помощь не было использовано ранее). К таким событиям относятся: Семейные обстоятельства: смерть самого военного (выплата семье), смерть супруги/супруга, детей или родителей; рождение или усыновление ребенка.

Состояние здоровья: тяжелые заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты В или С); онкологические заболевания военного или его близких родственников (независимо от даты установления диагноза).

Продолжительное лечение: пребывание более 30 дней подряд на лечении или реабилитации из-за ранения, полученного при защите Украины.

Ранения: полученные военным при выполнении задач в период военного положения или ранения членов семьи, вызванные российской агрессией.

Механизм оформления выплаты

Для получения средств военнослужащий должен предоставить рапорт на имя командира части. В документе необходимо четко указать основание для помощи и добавить подтверждающие медицинские справки (выписки, постановления ВВК, медицинские карты по форме № 027/о и т.д.) или соответствующие свидетельства.

Решение о выплате принимается приказом командира в пределах утвержденной сметы части. Военнослужащие, до призыва работавшие в бюджетных учреждениях, также имеют право на эту помощь. Главное условие — они не должны были получать аналогичную материальную помощь на предыдущем месте работы в год, в котором были призваны в ряды ВСУ.

Реклама

Напомним, финансовое обеспечение украинских защитников в 2026 году базируется на сочетании стабильных ежемесячных выплат и дополнительных вознаграждений за выполнение опасных задач. Министерство обороны разграничивает структуру доходов, чтобы каждый военнослужащий понимал принципы начисления средств.

Также мы писали, что военнослужащие после увольнения могут оформить пенсию по инвалидности.