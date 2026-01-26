ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
326
Получат не все: кому из военных выплатят дополнительные деньги в 2026 году

В Минобороны объяснили, при каких условиях военным окажут материальную помощь в 2026 году.

Руслана Сивак
Министерство обороны Украины обнародовало детальные правила предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2026 году. Этот вид обеспечения одноразовый и выплачивается по определенным основаниям и при наличии соответствующего финансирования.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Основные условия и размер выплаты

Согласно разъяснению министерства, в 2026 году размер пособия равен месячному денежному обеспечению военного. При расчете суммы учитываются актуальные на день подписания приказа:

  • должностной оклад и оклад по воинскому званию;

  • надбавка за выслугу лет;

  • ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме одноразовых вознаграждений).

Выплата производится в соответствии с поручением министра обороны от 4 января 2026 года № 38/уд и зависит от объема имеющегося фонда денежного довольствия воинской части.

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Помощь оказывается один раз в год военнослужащим, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Определены три ключевые категории получателей:

  1. Защитники с инвалидностью, полученной в результате ранения, травмы или контузии при защите Родины.

  2. Семьи военных, которые находятся в плену (если они не сдались добровольно), являются заложниками, интернированы или пропали без вести.

  3. Военнослужащие в случае наступления определенных событий (в 2026-м или в декабре 2025 года, если право на помощь не было использовано ранее). К таким событиям относятся:

    • Семейные обстоятельства: смерть самого военного (выплата семье), смерть супруги/супруга, детей или родителей; рождение или усыновление ребенка.

    • Состояние здоровья: тяжелые заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты В или С); онкологические заболевания военного или его близких родственников (независимо от даты установления диагноза).

    • Продолжительное лечение: пребывание более 30 дней подряд на лечении или реабилитации из-за ранения, полученного при защите Украины.

    • Ранения: полученные военным при выполнении задач в период военного положения или ранения членов семьи, вызванные российской агрессией.

Механизм оформления выплаты

Для получения средств военнослужащий должен предоставить рапорт на имя командира части. В документе необходимо четко указать основание для помощи и добавить подтверждающие медицинские справки (выписки, постановления ВВК, медицинские карты по форме № 027/о и т.д.) или соответствующие свидетельства.

Решение о выплате принимается приказом командира в пределах утвержденной сметы части. Военнослужащие, до призыва работавшие в бюджетных учреждениях, также имеют право на эту помощь. Главное условие — они не должны были получать аналогичную материальную помощь на предыдущем месте работы в год, в котором были призваны в ряды ВСУ.

Напомним, финансовое обеспечение украинских защитников в 2026 году базируется на сочетании стабильных ежемесячных выплат и дополнительных вознаграждений за выполнение опасных задач. Министерство обороны разграничивает структуру доходов, чтобы каждый военнослужащий понимал принципы начисления средств.

Также мы писали, что военнослужащие после увольнения могут оформить пенсию по инвалидности.

326
