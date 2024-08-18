"Получат ответ силой": Зеленский об обстрелах Украины россиянами

Россияне применили в течение этой недели более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных беспилотников разных типов против городов и сел Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"И за такой террор враг должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, которые уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач", — сказал президент.

Президент также поблагодарил украинских спасателей, медиков, работников коммунальных предприятий и волонтеров.

Напомним, в ночь на 18 августа противовоздушная оборона уничтожила над Украиной 2 баллистических ракеты KN-23, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА "Shahed". ПВО работала в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Мир видит эффективность Украины! Но нам не хватает дальнобойного оружия! - Зеленский 17 августа

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