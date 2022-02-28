Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Получайте информацию только из надежных источников: список ссылок на соцсети областных военных администраций и городских советов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Получайте информацию только из надежных источников: список ссылок на соцсети областных военных администраций и городских советов

Pexels

Любые другие сообщения – опасные фейки врага.

Берегите жизнь – получайте информацию только из надежных источников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Ищите информацию о выводе населения и жизненно важных ресурсах первой необходимости с территории возможной угрозы только на официальных ресурсах вашей общины.

Любые другие сообщения – опасные фейки врага. 

Ниже приведен список ссылок на официальные социальные сети областных военных (государственных) администраций и городских советов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Зверство соседа: Россия цинично вторглась в Украину и начала жестокую войну

Зверство соседа: Россия цинично вторглась в Украину и начала жестокую войну
Следующая публикация