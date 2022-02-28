Получайте информацию только из надежных источников: список ссылок на соцсети областных военных администраций и городских советов

Получайте информацию только из надежных источников: список ссылок на соцсети областных военных администраций и городских советов

Любые другие сообщения – опасные фейки врага.

Берегите жизнь – получайте информацию только из надежных источников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Ищите информацию о выводе населения и жизненно важных ресурсах первой необходимости с территории возможной угрозы только на официальных ресурсах вашей общины.

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Любые другие сообщения – опасные фейки врага.

Ниже приведен список ссылок на официальные социальные сети областных военных (государственных) администраций и городских советов.