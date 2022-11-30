"Получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции": в ОП рассказали, как РФ уничтожает своих вояк под Бахмутом

Уже долгое время российские оккупанты пытаются захватить город Бахмут на Донетчине. ВСУ удается сдержать набеги оккупантов, среди которых зеки-"вагнеровцы", которых командование не жалеет и посылает с самими автоматами без средств защиты.

О ситуации вокруг Бахмута рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Их, как "мясо", везут на позиции без оружия. Затем так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они — это русские зеки", которых вербует "Вагнер". Именно это ежедневно происходит под Бахмутом. Они кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые", — описал ситуацию Андрей Ермак.

Он добавил, что у российской орды ничего не меняется, потому что люди там были мясом и такими и будут оставаться, пока не поднимут голову.

Напомним, что по сообщениям российских оккупантов, им удалось продвинуться в направлении Бахмута. Российские источники сообщают, что воины РФ захватили Курдюмовку, Клищиевку, Андреевку. Подгородное, Спорное и Зеленоеполье, чтобы окружить Бахмут с юга и востока.

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