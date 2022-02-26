Пенсия в период военного положения: в Пенсионном фонде ответили, что будет / pixabay.com

Получают ли украинцы пенсию во время военного положения: Пенсионный фонд Украины ответил о выплатах

Получают ли украинцы пенсию во время военного положения: Пенсионный фонд Украины ответил о выплатах

Будут ли начислены пенсионные выплаты и получат ли украинцы пенсии во время военного положения читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказывают на сайте Киевской городской администрации, по словам Марины Лазебной, министерки социальной политики Украины, в условиях военного состояния финансирование за февраль 2022 уже состоялось в полном объеме и вовремя.

Все пенсии, выплачиваемые на банковские счета, уже были засчитаны 25 февраля 2022 года. То есть в соответствии с графиком.

Пенсионеры, которым пенсии приносят почтальоны, также не должны переживать. Пенсионным фондом все выплаты были перечислены в полном объеме. Ожидайте до 28 февраля 2022 года доставку средств по месту жительства от Акционерного общества "Укрпочта". Период выплаты был продлен в связи с опасностью для работы почтальонов.