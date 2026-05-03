Получают зарплату, но где они?: Нардеп заявил о 5 тыс. забронированных чиновников Луганской ОВА

Нардеп поднял скандал из-за бронирования чиновников почти полностью оккупированной Луганской области / © ТСН.ua

Реклама

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что насчитывается до 5 тыс. забронированных чиновников, работающих в администрации практически полностью оккупированной Луганской области.

Об этом нардеп сказал в эфире на Youtube-канале «Суперпозиция».

«И очень важно чиновники, тоже забронированные. Я постоянно привожу пример, что во временно оккупированной Луганской области, где 99,9% — оккупировано, считается примерно до 5 000 забронированных чиновников. Это государственные, военные администрации; областные, местные, коммунальные предприятия. И они там получают деньги. Мы не понимаем, что они делают, где они находятся, и какова их эффективность в отражении вооруженной агрессии России», — объяснил политик.

Реклама

Также депутат напомнил, что есть 90 тысяч пограничников. Поэтому он призвал сделать «аудит кто чем занимается» в Нацполиции, Нацгвардии и ГПСУ.

Горбенко подчеркнул, что у общества есть запрос на справедливость по мобилизации, поэтому он надеется, что запланированные реформы министра обороны Федорова исправят эту ситуацию.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине могут пересмотреть правила бронирования работников из-за нехватки людей на фронте.

Также мы писали, отнимут ли отсрочку у студентов после 25 лет.

Реклама

Новости партнеров