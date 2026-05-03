- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1158
- Время на прочтение
- 1 мин
Получают зарплату, но где они?: Нардеп заявил о 5 тыс. забронированных чиновников Луганской ОВА
По словам нардепа Горбенко, в ОВА почти полностью оккупированной Луганской области насчитывается до 5 тыс. забронированных чиновников.
Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что насчитывается до 5 тыс. забронированных чиновников, работающих в администрации практически полностью оккупированной Луганской области.
Об этом нардеп сказал в эфире на Youtube-канале «Суперпозиция».
«И очень важно чиновники, тоже забронированные. Я постоянно привожу пример, что во временно оккупированной Луганской области, где 99,9% — оккупировано, считается примерно до 5 000 забронированных чиновников. Это государственные, военные администрации; областные, местные, коммунальные предприятия. И они там получают деньги. Мы не понимаем, что они делают, где они находятся, и какова их эффективность в отражении вооруженной агрессии России», — объяснил политик.
Также депутат напомнил, что есть 90 тысяч пограничников. Поэтому он призвал сделать «аудит кто чем занимается» в Нацполиции, Нацгвардии и ГПСУ.
Горбенко подчеркнул, что у общества есть запрос на справедливость по мобилизации, поэтому он надеется, что запланированные реформы министра обороны Федорова исправят эту ситуацию.
Мобилизация в Украине: последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине могут пересмотреть правила бронирования работников из-за нехватки людей на фронте.
Также мы писали, отнимут ли отсрочку у студентов после 25 лет.