Получение крупной суммы одним платежом в 2026 году: заберут ли у вас субсидию

Субсидия / © УНИАН

Реклама

Получение крупной суммы денег одним платежом может повлиять на право домохозяйства на жилищную субсидию.

Об этом говорится в заявлении Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Какую сумму учитывает ПФУ?

Одним из обстоятельств, о которых получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд, является получение одноразового дохода, превышающего 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на дату назначения субсидии.

Реклама

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн. Соответственно, 25 таких прожиточных минимумов — это 83 200 гривен.

То есть, если человек получил однократно более 83 200 гривен, это может иметь значение при определении права на жилищную субсидию.

Заберут ли субсидию из-за одной выплаты?

Не обязательно. Сам факт получения крупной суммы не означает автоматического прекращения субсидии.

Пенсионный фонд оценивает материальное и имущественное состояние домохозяйства в соответствии с установленными правилами. При этом получение единовременного дохода сверх определенного порога является одним из обстоятельств, о которых необходимо уведомить Фонд.

Реклама

Поэтому после такой выплаты субсидию могут быть пересмотрены с учетом обстоятельств конкретного домохозяйства.

Какие выплаты имеют исключения?

Важно, что правило об единовременном доходе более 25 прожиточных минимумов имеет исключения.

В частности, ПФУ не относит к такому доходу отдельные виды целевой благотворительной помощи — например, средства на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоот общегосударственного или местного характера.

Среди исключений, указанных Пенсионным фондом, есть страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь, наследство в виде недвижимого имущества или основной его части, а также гранты или стипендии на обучение.

Реклама

Поэтому важно не только сосчитать сумму полученных средств, но и выяснить, к какому виду дохода они относятся.

Что делать получателю субсидии?

Если человек, получающий субсидию, получил одноразовый доход сверх установленного порога, об этом нужно сообщить Пенсионному фонду Украины.

ПФУ отмечает, что об изменениях, которые могут повлиять на право или размер субсидии, получатель должен уведомлять орган Фонда в течение 30 календарных дней.

Это важно, поскольку утаивание информации об обстоятельствах, влияющих на назначение помощи, в дальнейшем может привести к возникновению переплаты субсидии.

Ранее мы объясняли, может ли получить субсидию временно не работающий человек.

Новости партнеров