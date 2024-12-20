Получение отсрочок в Резерве+ приостановлено: в Минобороны назвали причину

Однако все уже полученные отсрочки остаются действительными и отображаются в Резерв+.

Реестры Министерства обороны Украины продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая стабильность электронных сервисов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Благодаря слаженной работе нашего Центра реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы. Безопасность данных наших защитников и военнообязанных является приоритетом. Мы постоянно совершенствуем защиту реестра Оберіг и приложений Армия+ и Резерв+", - говорится в сообщении.

Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны Украины продолжают функционировать без перебоев, обеспечивая доступ к электронным рапортам и военным учетным документам. Однако из-за большого спроса в системе наблюдается большое количество запросов в очереди, что может привести к продленному времени ожидания документа в Резерв+.

"Единственное временное ограничение - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+. Подчеркиваем: все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу", - добавила заместитель министра.

Напомним, россияне устроили самую масштабную кибератаку на госреестры Украины за последнее время.

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