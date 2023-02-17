Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт: в ОК "Південь" объяснили план действий

Это разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, что якобы схваченный на улице сразу оказывается в окопе, отметила Наталья Гуменюк.

То, что гражданин Украины получил повестку, не означает, что его немедленно отправят на передовую.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в интервью "Радио Свобода".

"Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт. Это опять-таки разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, что сразу схваченный на улице оказывается в окопе. Это абсолютная неправда", — сказала она.

В центрах комплектования должны выверить данные людей. Далее следует прохождение медицинской комиссии. В ходе комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации.

Вторым этапом является уточнение обстоятельств, которые могут стать основанием для отсрочки. Да, большое количество людей имеет бронь, кто-то имеет троих детей и является опекуном, то есть имеет законные основания, чтобы не оказаться в мобилизационном ресурсе. Однако для выяснения таких обстоятельств необходимо явиться в ТЦК и предоставить данные.

"Не спорить, а отнестись с пониманием к этому, что в принципе центры комплектования вышли навстречу вам. Очень многие, кстати, говорят: а я не знал, что надо появляться и обновлять", — добавила Гуменюк.

Напомним, майор ВСУ Александр Мельничук объяснил, почему повестки вручают на улицах.

В Украине раздают повестки, что делать и как подготовиться

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