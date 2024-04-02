Получение УБД и е-кабинет военнообязанного: в Минобороны разъяснили новые возможности цифровизации в армии

Законопроект регулирует взаимодействие единого электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами, позволяет ускоренное получение статуса участника боевых действий, а также создание электронного кабинета военнообязанного и т.п.

Министерство обороны предоставило разъяснения об изменениях на фоне подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекту №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины".

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Законопроект 10062 — это огромный шаг для революционных изменений в армии. Благодаря цифровизации сервисы для военнослужащих и военнообязанных станут проще, а наши военные IT-системы можно будет развивать более гибко. Я уверена, что инновации и удобные сервисы способны кардинально изменить украинское войско ", — отметила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Что же изменяет законопроект 10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины"?

Возможность создания электронного кабинета военнообязанного. Граждане смогут вносить изменения в свои персональные данные. К примеру, дополнить информацию об образовании или знании иностранных языков. Создание приложения для военнослужащих Армия+. Первыми функциями станут электронные рапорты, база знаний, обратная связь. Запуск бета-версии приложения намечен на лето 2024 года. Украина сможет размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усугубит киберзащиту, улучшит обмен данными с партнерами. Минобороны сможет самостоятельно определять, какие международные стандарты в области безопасности информации будут применяться для военных систем. Совершенствование взаимодействия реестра "Оберег". Взаимодействие с другими реестрами расширит список сведений о военнообязанных. Гражданам не нужно будет собирать кучу документов для ТЦК. Получение статуса УБД. Законопроект создает основу для полной цифровизации процесса предоставления статуса участника боевых действий. В некоторых случаях статус будет предоставляться автоматически без участия комиссии.

"Это фундамент для дальнейших изменений. Минобороны продолжает работать над тем, чтобы изменить законодательство так, чтобы цифровизация стала неизбежной и комплексной — от услуг для военнослужащих до развития IT-систем", — дополнила Екатерина Черногоренко.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.

Ранее министр обороны Рустем Умеров анонсировал запуск в Украине приложения для военных.

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