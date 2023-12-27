Получение Украиной истребителей F-16 выходит на финишную прямую — Центр стратегических коммуникаций

Первое боевое применение истребителей F-16 возможно уже весной 2024 г. после завершения подготовки пилотов и наземного персонала.

Получение Украиной истребителей F-16 выходит на финишную прямую. Первые украинские пилоты уже завершают обучение.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"Процесс получения Украиной боевых самолетов F-16 выходит на финишную прямую. Этому предшествовали месяцы подготовительной работы в рамках авиационной коалиции", — говорится в сообщении.

Так, министерство обороны Великобритании сообщило о завершении базовой подготовки украинских пилотов F-16. В связи с этим боевое применение F-16 может начаться уже весной 2024 года.

В настоящее время завершается подготовка необходимой инфраструктуры и команд инженерно-авиационного обслуживания. В ЦСК подчеркивают, что применение силами обороны Украины современной боевой авиации позволит лучше защитить украинское небо и будет способствовать успехам наземных операций по деоккупации территорий.

"Заявления россии о якобы уничтожении самолетов F-16 на украинских аэродромах - очередной пример лживой пропаганды, которой кремль пытается отвлечь внимание россиян от своих поражений в Украине. Аналогично вс рф "уничтожали" и другие образцы еще не полученного Украиной западного вооружения", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что странам Запада пока нет смысла доставлять F-16 в Украину (в ближайшее время – ред.), поскольку самолеты будут стоять под прицелом врага. Украина должна быть на 100% готова к таким поставкам: инфраструктура, летчики, а также инженерно-авиационный состав.

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