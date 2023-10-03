Получение взятки за "решение" вопроса: мэр Сум получил подозрение, появились детали расследования

Мэру города Сумы, подозреваемому в получении взятки в более двух миллионов гривен, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Мэр города и директор Департамента инфраструктуры Сумской области требовали деньги за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

“В течение ноября 2022 – октября 2023 года следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды в общей сумме 2130000 гривен. 2 октября мэр города и директор Департамента разоблачен "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокурор будет настаивать на применении к лицам меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога”, — рассказали в САП.

Напомним, что Боррель заявил, почему для Украины важно вступление в ЕС.

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