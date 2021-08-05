Получил 60% ожогов тела: под Запорожьем вспыхнула газонокосилка, а пламя перекинулось на работника

Получил 60% ожогов тела: под Запорожьем вспыхнула газонокосилка, а пламя перекинулось на работника

Мужчина с серьезными ожогами сейчас находится в больнице.

В Мелитополе Запорожской области во время работы с газонокосилкой пострадал мужчина. Машина внезапно вспыхнула, и пламя перекинулось на работника.

Об этом сообщает 061.

Вчера, 4 августа, в Мелитополе Запорожской области в полицию поступило сообщение от медиков, в больницу доставили 66-летнего мужчину с серьезными ожогами. Оказалось, что он выполнял работы по кошению травы возле учебных зучреждений на улице 30-летия Победы. Газонокосилка внезапно загорелась, а огонь перекинулся на одежду мужчины. Работник получил 60% ожогов тела.

Пострадавшего транспортировали в больницу в Запорожье.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законодательства об охране труда (ч.2 ст.271).

Ведется досудебное расследование причин несчастного случая.

Напомним, что в Варашском районе Ровенской области в школу ударила молния, вспыхнул пожар.

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