Получил 7 пулевых ранений: в Днепре спасают мужчину, которого расстеряли в кафе в Новомосковске

Получил 7 пулевых ранений: в Днепре спасают мужчину, которого расстеряли в кафе в Новомосковске

Врачи видят положительную динамику у пациента.

В Днепре в больнице имени Мечникова медики спасают пациента с 7 пулевыми ранениями. 33-летнего мужчину доставили из Новомосковска, где его пытались застрелить в кафе.

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Об этом сообщает "Информатор".

Стрельба произошла в Новомосковске 21 декабря. Там неизвестный расстрелял одного из посетителей. Мужчина получил 7пулевых ранений, и в тяжелом состоянии его доставили сначала в местную больницу, а затем транспортировали в больницу Мечникова.

"7 пуль попали в его тело, один из них прошел через мозг. Наши нейрохирурги сделали операцию, унесли гематому, что спасло ему жизнь. Другие пули зашли в грудную клетку, некоторые — в ногу, еще одна разбила предплечье. 7 входных отверстий, что если посмотреть на ранения, не давало шансов на жизнь.Хирурги Мечникова сделали невозможное, его не только спасли, он сегодня в реанимации, с положительной динамикой, потихоньку у него появляется самостоятельное дыхание, с сохранением всех жизненных функций. послезавтра уже снимем его с аппарата искусственной вентиляции легких и будет идти на выздоровление", — сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По факту покушения на убийство в полиции было открыто уголовное производство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Стрельца ищут.

Напомним, что в американском штате Калифорния в четверг, 23 декабря, полиция Лос-Анджелеса застрелила 14-летнюю девочку, пытаясь задержать подозреваемого.

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