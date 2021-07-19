Получил 80% ожогов тела: в Днепре в госпитале умер 29-летний боец ВСУ

Получил 80% ожогов тела: в Днепре в госпитале умер 29-летний боец ВСУ

За жизнь мужчины боролись днепровские медики, однако спасти героя не удалось.

В Днепре умер боец ВСУ, который получил тяжелое ранение в результате вражеского обстрела в Донбассе.

Об этом сегодня, 19 июля, на своей странице в соцсети написала советник председателя облсовета Татьяна Губа.

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Так, на фронте погиб 29-летний Александр Горбенко, который 15 июля в результате обстрела боевиками украинских позиций получил ожоги 80% тела. За жизнь мужчины боролись днепровские медики, однако спасти героя не удалось.

"Сашу убили русские наемники на украинской земле. В 2014 году Саша встал на защиту страны. Вечная память нашему герою, соболезнования семье и побратимам", — подчеркнула Татьяна Губа.

Напомним, что за сутки суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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