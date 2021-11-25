Получил 92% ожогов тела: в Днепропетровской области на территории бывшего завода сгорело здание

Что именно вызвало пожар, сейчас неизвестно.
В Новомосковске Днепропетровской области ночью 25 ноября произошел пожар: горело здание на территории бывшего асфальтного завода. В результате происшествия серьезно пострадал мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
На территории бывшего асфальтового завода на улице Северной. Пожар произошел внутри одноэтажного неэксплуатируемого здания. Буквально за несколько минут огонь повредил конструкцию постройки.
В результате пожара также пострадал 34-летний мужчина. У него медики диагностировали термические ожоги 92% тела.
“На пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения. До прибытия подразделения ГСЧС, его госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в Новомосковскую центральную городскую больницу. Пострадавший получил термический ожог 2 и 3 степени всего тела – 92%”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
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