Получил билет на концерт Кобзона: на гауляйтера Новой Каховки покушались

В субботу, 6 августа, было покушение на одного из гауляйтеров временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Российские средства массовой пропаганды сообщают, что на концерт к Кобзону едва не отправился "замглавы администрации" Новой Каховки Виталий Гура.

СМП пишут, что предатель находится в плохом состоянии.

Отмечается, что в Гуру могли стрелять из пистолета Макарова. Покушение на него совершили в его доме.

"Для предателей и гауляйтеров наступила черная полоса. В Новой Каховке партизаны стреляли в заместителя главы местной оккупационной администрации виталия гуру", — написал в своем Telegram журналист Денис Казанский.

Как сообщалось, во временно захваченной Новой Каховке в Херсонской области 5 августа прогремел взрыв на складе с боеприпасами российских войск. Испуганные оккупанты в панике ищут тех, кто предоставляет информацию об их складах.

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