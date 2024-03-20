"Получил леща" за отвратительные высказывания: иностранец напал на нардепа в поезде

Народный депутат заявил, что инцидент не связан с его политической деятельностью и отказался писать заявление в полицию.

19 марта в поезде "Варшава-Киев" произошла потасовка между народным депутатом от "Слуги народа" Артемом Кунаевым и иностранцем.

Об этом сообщило издание Liga.net.

По данным пресс-секретаря полиции Ровенской области Марии Юстицкой, во вторник,19 марта, около 07:30 в полицию поступил вызов от дежурной по железнодорожному вокзалу. Она сообщила, что в одном из вагонов поезда сообщением "Варшава-Киев" произошла потасовка, в результате которой один из участников получил телесные повреждения. Поезд совершил экстренную остановку в Ровно, чтобы полиция задокументировала обстоятельства инцидента.

Прибывшие к месту происшествия оперативники установили, что участниками конфликта были народный депутат Артем Кунаев и россиянин с немецким паспортом.

Артем Кунаев в комментарии для журналистов сообщил, что иностранец во время телефонного разговора начал громко ругаться. На просьбу депутата делать это тише он ответил бранью.

"После этого облил меня водой из бутылки, "чтобы мне лучше спалось". Далее увидев на моей футболке украинский герб, начал кричать о том, что он меня "уничтожит", что у нас не язык, а "хохляцкий суржик", выбил телефон, на который я делал видеофиксацию событий у меня из рук и полез ко мне с кулаками", – рассказал Кунаев.

Нардеп добавил, что ему пришлось защищаться, а затем обратиться к проводнику и начальнику поезда, которые решили сделать в Ровно остановку и вызвать полицию.

"Полиция разобравшись в ситуации составила на этого "иностранца" протокол об административном правонарушении", – отметил он.

По словам нардепа, "иностранец", бросившийся на него с кулаками, является представителем немецкой компании-производителя спецоборудования, до сих пор работающей в России.

Событие также прокомментировал глава фракции "Слуга народа".

"Россиянин с немецким паспортом хотел что-то неудачно пошутить о нашем гербе и получил леща", – сказал Давид Арахамия.

Полицейские составили административный протокол на правонарушителя за мелкое хулиганство, наказываемое штрафом до 10 598 гривен. Однако народный депутат отказался писать заявление и сообщил, что не имеет претензий к правонарушителю.

Артём Кунаев также отметил, что инцидент не связан с его политической деятельностью.

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