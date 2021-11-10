Получил почти 90% ожогов тела: в Дубне спасают парня, ударившего током на крыше грузового поезда

Получил почти 90% ожогов тела: в Дубне спасают парня, ударившего током на крыше грузового поезда

Пострадал также и друг подростка, пытавшегося его спасти.

В Дубне Ровенской области медики спасают 12-летнего подростка, которого поразило током на железнодорожном вокзале. У него 90 процентов ожогов тела.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Электрическая дуга под напряжением в 27 тысяч вольт поразила парня, когда тот вылез на грузовой железнодорожный вагон. На подростке мгновенно вспыхнула одежда, а сам парень упал между вагонами. Это все произошло на глазах его сверстника, который и вызвал "скорую" и спасал друга от огня.

Случилось все вчера, 9 ноября. Двое сверстников пришли на рельсы у железнодорожного вокзала Дубна. Один из них полез на грузовой вагон и позвал другого. Последний, лезя вверх, почувствовал, что его начало трясти, и вернулся назад.

В тот момент он и увидел, как его друг вспыхнул и бросился ему на помощь. Подросток вызвал другу скорую и прибыла в считанные минуты. Следом спасатели.

Как оказалось, в это время мама потерпевшего парня как раз проходила неподалеку. Видела, как мчатся скорые и машины полиции- но и не подозревала, что к ее сыну.

"Один мальчик был доставлен в тяжелом состоянии с ожогами около 90% в результате поражения электровольной дугой. Другой мальчик с поверхностными ожогами кистей рук", — рассказал заведующий травматологическим отделением Дубенской больницы Руслан Синевич.

Также у парня обоженное лице. Ожоги он получил, когда пытался потушить одежду другу.

Возле детей в больнице дежурят родители. В полиции уже выяснили, что ребята полезли на крышу вагона из-за любопытства.

Прогнозов по состоянию 12-летнего школьника дубенские медики пока не дают. Сейчас делают все, чтобы спасти его жизнь. Мальчика готовятся переводить в Ровенский ожоговый центр.

Новости Украины: в Ровенской области спасают подростка, получившего 90% ожогов тела

Авторы: Анна Махно, Александр Ковтунец.

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