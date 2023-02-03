Получил повестку и не явился на вызов: уклонисту грозит лишение свободы

В Черкасской области 31-летний житель Уманского района обвиняется в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Как сообщили в Черкасской областной прокуратуре, относительно него в суд направлен обвинительный акт.

По версии следствия мужчина, который решением военно-врачебной комиссии был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, получив повестку о явке в Уманский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, умышленно уклонился от призыва на военную службу.

Против него открыто производство по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в последнее время полиция все чаще стала сообщать подозрения уклонистам, после чего материалы дел направляются в суд.

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