Получил повестку и стал "свидетелем Иеговы": мужчина придумал способ избежать мобилизации — как это кончилось

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и чтобы уклониться от мобилизации начал ходить в церковь "Свидетелей Иеговы".

Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, уроженец Николаев признан годным к военной службе. 6 мая 2023 г. ему пытались вручить повестку для отправления в воинскую часть, однако он категорически отказался.

На суде мужчина все подтвердил и добавил, что категорически не хочет служить в армии. Он заявил, что это связано с его религиозными убеждениями.

"Он осознает, что в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация. Однако, он категорически отказывается от прохождения военной службы по мобилизации и отправке в воинскую часть. Он посещает собрание религиозной организации "Религиозный центр" Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям, категорически отказывается от призыва на военную службу", — говорится в материалах суда.

На суде свидетель объяснил, что он является прихожанином "Свидетелей Иеговы". Он отметил, что подозреваемый с мая 2023 действительно начал ходить в их церковь, однако не является прихожанином этой религиозной организации.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он получил повестку еще в марте 2022 г. и до января 2024 г. избегал мобилизации.

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