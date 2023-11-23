Получил ранение из винтовки на внешкольном кружке: на Прикарпатье погиб лицеист

В Ивано-Франковской области 22 ноября погиб 14-летний школьник из-за неосторожного обращения другого ученика с пневматической винтовкой. Несчастный случай произошел в Пневском лицее во время внешкольного кружка.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, а также на странице Пасечнянской территориальной громады.

"По предварительной информации, во время внешкольного занятия ученик 9-класса получил ранения по пневматической винтовке. От травмы подросток скончался до приезда скорой помощи", — сообщила руководитель ОВА.

Между тем, местные власти уточнили, что во время занятия один из лицеистов ранил ученика 9 класса 2009 года рождения. Парень скончался на месте происшествия. В Пасечнянской громаде объявили трехдневный траур.

Кроме того, Онищук подчеркнула, что профильному департаменту поручено провести служебное расследование в учебном заведении, где произошла трагедия.

Как сообщалось, во Львовской области учитель истории на уроке бросался на детей. На видео, попавшем в Сеть, видно, как педагог кричал и хватал детей за лицо.

Читайте также: