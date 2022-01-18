Получил ранение, когда спасал бойца: в Днепре в больнице Мечникова прооперировали парамедика с поврежденной артерией

Получил ранение, когда спасал бойца: в Днепре в больнице Мечникова прооперировали парамедика с поврежденной артерией

Мужчине "заклеили" поврежденную стенку артерии.

В Днепре в больнице имени Мечникова спасли парамедика, получившего ранение в зоне ООС. Мужчине "сшили" поврежденную артерию.

Об этом сообщил в Сети нейрохирург больницы Юрий Чередниченко.

Парамедик получил ранение 7 января близ Марьинки, когда оказывал помощь раненому бойцу. Во время пулеметного обстрела пуля попала ему в ключицу. Ее вытащили в Покровске, а самого парамедика отправили в Днепр на обследование.

Там он начал выздоравливать, но вдруг у него открылось артериальное кровотечение.

"Мгновенно собралась хирургическая бригада и анестезиолог. Срочно выполнена ангиография. Слава Богу, магистральные артериальные сосуды цели. Но крохотный, практически незаметный рентген фрагмент оболочки пули, оторвавшись от нее, повредил одну из ветвей подключичной артерии. В результате разрыва стенки образовалась ложная аневризма – бомба замедленного действия, которая в любой момент может повлечь за собой несовместимое с жизнью артериальное кровотечение. Поэтому ангиография без малейшего перерыва перешла во внутрисосудистую операцию – исключение травматической аневризмы микроспиралями и "заклеивание" поврежденной стенки артерии", — рассказал детали операции заместитель главного врача больницы имени Мечникова Юрий Скребец.

По его словам, парамедик чувствует себя лучше и уже просится снова на передовую.

Напомним, что во Львове прооперировали мальчика, сделавшего неудачное сальто и травмировавшего руку. 12-летний Юра перенес 3 операции и 5 месяцев лечения из-за того, что ему поставили неправильный диагноз.

Читайте также: