Получил ранение во время удара РФ: в Киеве скончался спасатель

Свеча памяти / © Pexels

В Киеве при исполнении служебных обязанностей при обстреле Дарницкого района столицы получил ранение пожарный-спасатель Александр Зибров. Спасти его, к сожалению, не удалось.

О смерти коллеги сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник .

«Очередной трудный день для семьи ГСЧС: к сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги — пожарного-спасателя 24-й государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва. Он вместе с другими побратимами попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева», — констатировал он.

Даник подчеркнул, что враг забрал жизнь смелого и отважного пожарного, который был любящим мужем и заботливым отцом. Он получил тяжелые травмы, защищая людей, несмотря на страшную опасность.

«Склоняем головы в скорби и в этот черный день разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра. Он навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах», — добавил Даник.

ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время обстрелов и чтить память героев, отдавших жизнь ради защиты других.

Как мы отмечали ранее, 9 января в Киеве дрон упал на спасателей. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

Из-за обстрела ранения получили двое спасателей, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.