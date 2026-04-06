Получил субсидию: в Тернопольской области осудили пенсионера

На Тернопольщине из-за получения субсидии наказали пенсионера из-за получения субсидии

В Збараже районный суд вынес приговор местному пенсионеру, который незаконно получал государственную помощь на оплату коммунальных услуг. Мужчина «забыл» указать в декларации, что его жена более 60 дней находилась за пределами Украины, что является прямым основанием для отказа в назначении субсидии.

Об этом говорится в приговоре Збаражского районного суда Тернопольской области.

В чем обвинили пенсионера

В октябре 2023 года житель Збаражского района обратился в Пенсионный фонд с заявлением на назначение жилищной субсидии. Во время заполнения документов мужчина поставил подпись под тем, что все предоставленные им сведения являются достоверными.

Однако, как выяснила проверка, пенсионер сознательно скрыл важный факт: его жена находилась за границей совокупно более 60 дней в период, за который учитывались доходы семьи. Согласно постановлению Кабмина №848, в таком случае субсидия домохозяйству не назначается.

Из-за сообщения ложных данных Пенсионный фонд назначил выплаты на период с мая 2023 года по апрель 2025 года. За это время государство излишне начислило пенсионеру 17 880 гривен 90 копеек.

Что рассказал мужчина

В судебном заседании пенсионер полностью признал свою вину по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Мужчина пояснил, что понимал противоправность своих действий, но хотел получить льготы.

«Обвиняемый искренне раскаивается в содеянном и уже полностью возместил нанесенный государству ущерб», — говорится в материалах суда.

Учитывая преклонный возраст подсудимого, отсутствие предыдущих судимостей и полный возврат денег в бюджет, суд решил не наказывать мужчину строго.

Приговор суда

Збаражский районный суд признал пенсионера виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 1 года пробационного надзора.

