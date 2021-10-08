Получил удар в почку: на Закарпатье в общежитии подрезали 13-летнего подростка

Парня доставили в больницу, и сейчас он находится под наблюдением медиков.
В Мукачево Закарпатской области ранение острым предметом получил 13-летний подросток. Он находится в травматологическом отделении.
Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.
Инцидент произошел вчера, 7 октября в общежитии на улице Писарева в Мукачево. На диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение о ранении 13-летнего юноши.
"Бригада" скорой "прибыла по месту вызова в общежитие. После осмотра и оказания медицинской помощи выяснилось, что у парня колотая рана в области левой почки, причиненная острым предметом. По словам юноши, ранение он получил во время драки со сверстниками", — рассказали в Центре.
Бригада ЭМП доставила подростка в областную детскую больницу, где он был госпитализирован в травматологическое отделение.
Напомним, что в Запорожской области мужчина перерезал себе горло кухонным ножом. По словам близких погибшего, он злоупотреблял наркотиками и спиртным.