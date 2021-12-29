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Получила 60% ожогов тела: медсестру, пострадавшую в пожаре в больнице на Прикарпатье, доставят самолетом в Киев

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Получила 60% ожогов тела: медсестру, пострадавшую в пожаре в больнице на Прикарпатье, доставят самолетом в Киев

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Состояние пострадавшей медсестры тяжелое.

Из Ивано-Франковска в Киев самолетом доставят 59-летнюю медсестру, которая во время пожара в больнице на Прикарпатье получила 60% ожогов тела.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"В 14:04 из Киева в Ивано-Франковск вылетел самолет санавиации. Предварительно планировали привлекать вертолеты, но из-за неблагоприятных погодных условий от этого отказались", — отметили в Минздраве.

По данным медиков, состояние пострадавшей медсестры тяжелое. Ее доставят на лечение в Киевский ожоговый центр.

Напомним :

  • В Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар.

  • Пожар возник в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания больницы. Огонь охватил 55 кв. В палате в этот момент находились 7 больных. Троих медики успели вынести.

  • На месте пожара обнаружили тела двух человек — 76-летней женщины и 79-летнего мужчину. В морге, по данным медиков, находятся еще тела двух человек, причина их смерти устанавливается. По предварительным данным, среди четырех погибших — один человек умер в результате коронавирусной болезни.

  • В результате пожара получили ожоги еще трое работников больниц. Их госпитализировали в областную больницу в Ивано-Франковске, двое из них — в критическом состоянии.

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