Получила большое наследство и "теряла голову от мужчин": подробности убийства Габриэллы Яцкович в Ужгороде

Подозреваемый в убийстве был задержан.

В Ужгороде нашли мертвой 36-летнюю Габриэллу Яцкович. Девушка загадочно исчезла после Нового года, однако убийца с мобильного телефона общался с друзьями покойной.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

Загадочно исчезла и переписывалась в мессенджерах

Габриэлла Яцкович исчезла сразу после Нового года. Она не отвечала на телефонные звонки, девушка только писала знакомым сообщения, которые противоречили друг другу. Так, 30 декабря девушка написала начальнице, что она вынуждена ехать к тете в Венгрию, а тете написала, что она в Египте на отдыхе и сбросила фото, которые оказались загруженными из Сети.

До 5 января друзья переписывались с Габриэллой в мессенджерах, приглашая погулять, но та только коротко писала, что она за границей.

На улице оставила собаку, которая выла

Однако 36-летняя женщина оставила на улице свою собаку, которая постоянно выла. Это насторожило соседей и друзей Габриэллы, поскольку они знали, что она очень любила животное и не поступила бы так. Тогда коллеги девушки обратились в полицию.

Правоохранители обнаружили тело Габриэллы на чердаке ее дома. На голове у нее был пакет, ее задушили. Источник издания в полиции Закарпатья отметил, что вскрытие тела эксперты смогли сделать не сразу, поскольку оно замерзло.

Подозреваемым в убийстве оказался любимый девушки

Подозреваемым в убийстве девушки оказался ее любимый Василий. Он был на несколько лет младше женщины. С ним Габриэлла с встречалась до 4 месяцев.

По данным источников в полиции, именно у него нашли мобильный телефон покойной. Полиция установила, что девушку убили в новогоднюю ночь. Убийца сначала ударил ее по голове, затем затащил на чердак и уже там задушил пакетом.

Габриэлла доверяла мужчинам, в которых влюблялась

Знакомая семья рассказала, что после смерти матери Габриэлла получила большое наследие – частный дом и квартиру в Ужгороде. Также девушка очень доверяла мужчинам, в которых влюблялась.

"У нее была еще одна слабость – это мужчины. Когда они случались на ее пути, то она теряла голову, делала много глупостей из-за них", — говорит знакомая семьи покойной.

Девушку могли убить из-за наследства

Девушка якобы оттолкнула всех родных, поскольку опасалась, что те заберут у нее наследство. Знакомая семьи говорит, что раньше была версия о том, что Василий убил Габриэллу из-за того, что женщина якобы требовала от него покинуть жену. Однако, по мнению источника издания, это неправда, поскольку покойная так никогда себя не вела.

Родные подозревают, что девушку могли убить именно из-за наследства.

Напомним:

Связь с жительницей Ужгорода исчезла 1 января, она оставила дома без присмотра собаку и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэлла – ответственная женщина.

и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэлла – ответственная женщина. 12 января стало известно, что Габриэлу нашли мертвой.

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